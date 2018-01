Venerdi 19 gennaio uno spettacolo sull’adozione a Cernusco sul Naviglio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si sente ormai sempre più spesso parlare di adozione anche nei casi di cronaca e sui media ma spesso viene fornita solo una visione parziale di tutto il mondo dell’adozione o si evidenziano solo gli aspetti problematici e critici. Ma cosa significa davvero essere una famiglia adottiva? Venerdì 19 gennaio alle ore 21.00 presso La Casa delle Arti di Cernusco sul Naviglio in Via De Gasperi 5 l’associazione Italiaadozioni porterà in scena uno spettacolo dal titolo “L’adozione, incontro e dono reciproco”. Tra musica, danza e la lettura di alcune lettere tratte dal libro “Cara Adozione”, edito dalla stessa associazione, si ripercorreranno le gioie, le paure, le difficoltà e le emozioni delle famiglie che sono nate grazie all’adozione. L’associazione Italiaadozioni, nata nel 2012 dalla volontà di un gruppo eterogeneo di persone accomunate dalla passione e dall’attenzione per il mondo dell’adozione, ha come scopo quello di diffondere una corretta cultura dell’adozione. Per fare questo ogni anno realizza iniziative per informare e condividere le tematiche del mondo adottivo. Il portale www.italiaadozioni.it è il punto di riferimento per tutte le famiglie adottive, per le coppie in attesa e per tutti coloro che nella loro attività lavorativa entrano in contatto con il mondo dell’adozione come insegnanti, pediatri di famiglia, psicologi ed operatori. Il libro “Cara Adozione”, presentato in tutta Italia, è una raccolta di lettere sul tema dell’adozione scritte da mamme e papà, sorelle, figli, operatori, tutti accomunati dall’aver vissuto da vicino l’esperienza dell’adozione. Il libro ripercorre tutte le tappe dell’iter adottivo dalla decisione di adottare fino alla ricerca delle origini. Le lettere sono completate da riflessioni e spunti tecnici a cura di psicologi, mediatori e avvocati di Italiaadozioni. Lo spettacolo di venerdì 19 gennaio sarà un’occasione per tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il mondo dell’adozione attraverso parole, musica e danza. L’ingresso è libero ma è gradita la prenotazione all’indirizzo italiaadozioni@gmail.com, per info 3426616172.

