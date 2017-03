Venerdì 3 marzo la band Rhumornero in concerto al Legend Club di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Venerdì, 3 marzo, la band toscana RHUMORNERO presenterà il suo nuovo album EREDI (Irma Records) presso il LEGEND CLUB di Milano (viale Enrico Fermi, 98 - ore 22.00 - ingresso gratuito). Il disco, disponibile in tutti i negozi dal 20 gennaio, è una fotografia della società moderna attraverso la scrupolosa visione dei Social Network. Il suo epocale cambio nella comunicazione ci accompagna a sollevare il dubbio su cosa sia l'eredità lasciata dai nostri predecessori, tra le miserie umane, le vacanze al mare e le grandi opportunità che la crisi può offrire. È attualmente in rotazione radiofonica "MASCHERE", primo singolo estratto. Ecco le prossime date in programma: 4 marzo - Lu Monferrato (AL) - Mephisto Rock Cafè 5 marzo - Bologna - Freakout Club I RHumornero sono: Carlo De Toni (voci, chitarre, keyboards), Ettore Carloni (chitarre), Lorenzo Carpita (basso), Luca Guidi (batteria, keyboards). Nascono nel 2005, il rock cantato in italiano mischia atmosfere dark con sonorità post-grunge che sfumano nel metal abbracciando il cantautorato italiano rendendo il progetto riconoscibile e unico nel suo genere. "All'attivo tre album "Umorismi Neri", "Il Cimitero dei Semplici", "Eredi" e quattro compilation di Virgin Radio "Virgin Style Rock 6 (con "L'Equilibrio") e "Xmas in Rock " 2015/16 (con "Last Christmas (non si sentirà) e "Sotto le Stelle" composte su richiesta di Virgin Radio).