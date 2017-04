Venerdì 7 aprile i Goodfellas chiamano in consolle Mad Teaser

Venerdì 7 Aprile al QUANTIC COCKTAILS & CLUB (Via Larga 8, cap 20122 ) di Milano in occasione della Design Week Festival, sarà possibile vivere le emozioni della musica house e techno berlinese di BAHNHOF BERLINO. I GOODFELLAS (un gruppo milanese di PR) vuole essere presente nella scena musicale tech/house per apportare nuovi orizzonti alla Design Week milanese by night, lo fanno invitando i djs resident di BAHNHOF Berlino: MAD TEASER & UNDERSCORER. Dalle ore 22.00 la pista del QUANTIC COCKTAILS & CLUB verrà scaldata da WISSEM , dj resident delle notti brave organizzate dai ragazzi di GOODFELLAS. Il party continuerà fino le ore 05.00 am con i dj set tech/house dei guests MAD TEASER & UNDERSCORER. Ingresso a 10€ compresa prima consumazione.