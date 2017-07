"Veneri bionde": dall'1 al 27 agosto al MIC

Dall'1 al 27 agosto al Museo Interattivo del Cinema viene presentata Veneri bionde: Marlene e Marilyn, la rassegna che omaggia le due dive hollywoodiane.

26 i titoli in proiezione, tra cui: A qualcuno piace caldo (1959), in cui Billy Wilder dirige Marilyn; Gli uomini preferiscono le bionde (1953), di Howard Hawks; Disonorata (1931), in cui Marlene Dietrich interpreta una prostituta ingaggiata dai servizi segreti; Shangai Express (1932), che vede Marlene protagonista di una struggente storia di un amore ritrovato; La tua bocca brucia (1952), memorabile interpretazione di Marilyn.

In programma anche tre documentari sulla vita delle due attrici: Marlene Dietrich – Her Own Song (2001), di David Riva, sull’impegno civile e politico che la spinse l'interprete a sospendere la sua carriera per dedicarsi agli spettacoli in sostegno delle truppe alleate durante la Seconda guerra mondiale; Marilyn Monroe – The final days (2001), diretto da Patty Ivins Specht, che segue la produzione di Something’s Got to Dive, una commedia romantica da cui l’attrice fu licenziata; e Bert Stern l’uomo che fotografò Marilyn (2011), di Shannah Laumeister, focus sul rapporto fra il fotografo newyorchese e la sua musa.

Di seguito gli orari delle proiezioni: