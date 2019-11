Venezuela il popolo, il canto, il lavoro. Condividere una presenza nell'america latina

intervengono:

Bernhard Scholz

Alejandro Marius, Caracas, Venezuela

Stefania Famlonga, Quito, Equador

Madre Cristiana Piccardo, Monastero di Humocaro, Venezuela



Canzoni della tradizione Venezuelana e americano latina

con Micael Alberga, chitarra e voce



Il Venezuela, come l’America Latina, incarna la decisione di quale sia il punto di origine di un vero cambiamento. Si capisce raccontando e partecipando, ecco il primo modo per non ‘sapere già’ e aiutare concretamente.



Il ricavato sarà destinato alle attività di Trabajo y Persona rivolte a più di mille giovani e donne che vogliono rimanere in Venezuela e collaborare alla ricostruzione del Paese



Milano desidera condividere, sempre, come la sua gente ha insegnato.