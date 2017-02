"Verziere bio": il 3 marzo in via Cadore

Venerdì 3 marzo in via Cadore, fra via Anfossi e via Bezzecca, in zona Largo Marinai d'Italia, si terrà il Verziere bio, il mercato a cura di AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) Lombardia.

Ad aspettarvi prodotti a filiera corta (le bancarelle sono gestite direttamente dalle stesse aziende agricole), locali (provenienti dalla Lombardia o dalle province limitrofe), a prezzi convenienti e biologici (coltivati nel rispetto dell'ambiente).