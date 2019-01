Vesna Pavan "movimento skin"

Vesna Pavan, artista poliedrica di origine friulana, torna a Milano, sua città di adozione, con il secondo capitolo della mostra “Movimento Skin” che verrà inaugurata martedì 22 gennaio alle ore 18:00, all'interno della Galleria Pace, in Piazza San Marco 1, e resterà in permanenza fino al 31 gennaio con il seguente orario di apertura al pubblico:

da martedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30,

chiuso lunedì e festivi.



L'esposizione, già presentata a stampa ed addetti ai lavori lo scorso 26 ottobre nello storico ex studio di Piero Manzoni in Via Fiori Chiari 16 a Milano, comprende una una nutrita serie di opere appartenenti al ciclo Skin, frutto di una sperimentazione pittorica elaborata dall'artista nel 2014, dopo tre anni di ricerca sui materiali.



Il prof. Carlo Franza, che firma anche il catalogo, descrive la Pavan come una personalità artistica forte e complessa, intellettuale e creativa, oggi consacrata come una delle figure più importanti della storia dell’arte contemporanea.

“Un’artista che oggi è stata messa alla stregua delle avanguardie degli anni ’50, con le Opere Monocrome SKIN, guardando a quel mondo pittorico dell’America-Type Painting, che tocca Burri, Pollock, Gorky, Kline, Hoffmann, Oldenburg e Rauschenberg, innescando e facendo propria un’atmosfera internazionale di cultura e di poetica. Vesna Pavan con i suoi monocromi materici ha concepito la pittura come una continua mediazione e tensione tra lo spazio e la superficie, esplorando così la funzione spaziale del colore che sborda, riannodando la lezione di Arshile Gorky e distruggendo quasi lo spazio. Andiamo oltre lo spazialismo Fontaniano; Vesna crea un Neo spazialismo in un gioco di infinito dove le aperture generano ombre e penombre, in una riflessione continua sull’esistere.

Iniziatrice di una sorta di ermetismo sintomatico che racconta come con il colore, lo spazio e l’immagine, l’opera possa vivere un’esistenza autonoma, come accadimento.

Le scosse emotive dell’artista Vesna Pavan ci consegnano con gli “skin” una lezione di altissimo livello, dove la pittura è pelle, corpo, materia, luce e colore, e segna l’incipit della nuova Avanguardia del terzo millennio”



La Galleria Pace (www.galleriapace.com) è una galleria d'arte, casa d'asta e casa editrice situata nel cuore di Brera. Vanta oltre 65 anni di attività, durante i quali ha realizzato innumerevoli mostre personali, collettive e manifestazioni culturali dedicate ai maggiori esponenti dell'arte internazionale.



Vesna Pavan, pittrice ed Art Designer, è diplomata presso la scuola d’Arte e Mosaico a Spilimbergo. La prima mostra personale risale al 1992.

Negli anni ha collaborato con stilisti, aziende e architetti di fama internazionale, tra cui Elio Fiorucci, Fondazione Maimeri, Jacuzzi e Porsche...

Le sue opere si trovano in musei, collezioni private e pubbliche in Europa, Russia e Stati Uniti.



Le informazioni sull'intera produzione artistica di Vesna Pavan e le foto in alta definizione sono disponibili sul sito: www.vesnapavan.com





Adriana Fenzi

Ufficio Stampa e Comunicazione

Via Giacosa 9, 20127 Milano

Tel +39 328 3190032

fenziadriana@libero.it

Gallery