Via Dolce via la festa più bella che c'è

VIA DOLCE VIA. SABATO 27 MAGGIO TORNA LA FESTA DEL QUARTIERE DERGANO, ORGANIZZATA DA CITTADINI, ARTIGIANI, COMMERCIANTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO Dalle ore 15 alle 20 chiuso il traffico alle auto nelle vie Davanzati, Guerzoni e Ciaia: in strada solo giochi per bambini, artisti, artigiani, sessioni di yoga e bioenergetica, letture di libri ad alta voce e molto altro Sabato 27 maggio, dalle ore 15 alle 20, il salotto collettivo del quartiere Dergano si ritrova in strada per la quarta edizione di Via Dolce Via, la festa autorganizzata da cittadini, artigiani, artisti e i commercianti che vivono e lavorano nella zona nord di Milano. Artigiani, artisti, commercianti, mamme, papà, bambini, adolescenti. Tutti in piazza per incontrarsi e scoprirsi, ognuno con le proprie capacità e curiosità. Via Dolce Via è un'occasione unica per scoprire tutto quello che accade in questo quartiere, storicamente ricco di botteghe artigianali, che spesso si nascondono nei cortili delle case di ringhiera. Nel quartiere abitano e lavorano anche tanti artisti. A Via Dolce Via è possibile realizzare alcuni sogni: come trovare il maestro di musica e imparare a suonare il pianoforte o l'insegnante di disegno per realizzare un autoritratto o un dipinto open air. A Via Dolce Via ci si dedica anche al benessere del corpo e della mente con sedute di yoga e bioenergetica, incontrando una counselor con la quale confrontarsi su questioni personali o professionali e -solo per le donne - partecipare al 'flash mob del perineo' guidato da una ostetrica. Durante la festa per strada si svolgeranno tante attività aperte a tutti: lettura ad alta voce di libri per grandi e piccini, sessioni individuali di tarocchi, merende collettive di crespelle con nutella, tavolate di giochi di società, jam session musicali, sfilate di biciclette e monopattini, balli sotto i portici di via Ciaia, shotting fotografici e molto altro. Per fare spazio alla libera circolazione di biciclette, monopattini, passeggini, pedoni, grandi e piccini, sarà chiuso il traffico automobilistico delle ve Davanzati, Guerzoni e Ciaia, che fanno parte della Zona 30 (zona a traffico moderato) di Dergano. Le associazioni di quartiere, gli artigiani, i commercianti e gli abitanti della zona diventeranno i padroni della strada per incontrarsi, conoscersi, promuovere le proprie attività, organizzare incontri e laboratori, favorendo gli scambi sociali e la convivialità. Via Dolce Via è una festa che si svolge una volta all'anno ma presto molte cose potrebbero cambiare in quartiere perché l'associazione Via Dolce Via intende promuovere nuove attività di condivisione sociale con appuntamenti settimanali e magari anche quotidiani. Tutto dipende dalla disponibilità e dalla volontà dei cittadini del quartiere. Nel corso degli ultimi tre anni l'associazione ha realizzato diversi progetti volti alla valorizzazione della zona come il 'BookCrossing di Via', che oggi coinvolge più di 20 realtà della zona, come il bar e il parrucchiere, la cartoleria e il falegname, qui, ormai, quasi tutti i negozi hanno fuori una cassetta piena di libri a disposizione dei passanti. Inoltre, l'associzione organizza la Parata del Carnevale Ambrosiano di Dergano e la sfilate di streghe e maghi in occasione di Halloween che coinvolgono sempre centinaia di persone. Tutte le informazioni su https://viadolcevia.wordpress.com.