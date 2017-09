Tra la via Emilia e il West. Milano sfoglia l'Emilia Romagna

Un omaggio multimediale all'Emilia Romagna nel cuore di Milano. Nel corso dell'evento, promosso dalla Libreria Cultora e dall’editore Giubilei Regnani il giornalista e scrittore Stefano Andrini guiderà il pubblico in un viaggio misterioso e affascinante tra la via Emilia e il West. Storie segrete, segreti della cucina, racconti fantasy. E annunci a sorpresa (uno di questi riguarderà Giovannino Guareschi). Interverranno ospiti prestigiosi. Tra questi il medico e scrittore Paolo Gulisano, grande conoscitore di Tolkien e Mary Tolaro-Noyes ambasciatrice per Bologna Connect a San Francisco. La scrittrice americana, con un vero e proprio colpo di teatro, si cimenterà nella preparazione della torta di riso alla bolognese. Tra le star il rievocatore storico Alessandro Di Leva: nei panni di un legionario romano rivelerà quali sono gli antenati della piadina e del vin brulé. Con relative ricette. Ma non finisce qui. Sarà proposto in anteprima nazionale un monologo del comico Andrea Vasumi dal titolo “Il bivio”. Chef, bikers e band saranno i protagonisti nella Disfida della Raticosa. Spazio infine agli autori di una terra che ha nel fiume Po, come il Mississippi in America, la sua musa ispiratrice per storie a chilometro zero.

Gallery