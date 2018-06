Via Padova identità e storie del territorio

Una serata per il territorio, dalla storia, uno sguardo verso il futuro di Via Padova.



ORE 19.30: presentazione del libro "Via Padova e dintorni, identità e sotria di una periferia milanese"



ORE 20.45: proiezione del film "Prossima fermata via Padova, storie di migranti del 900"



Interverranno: Francesco Memo (ricercatore sociale e fumettista) che discuterà con gli autori del progetto: Dino Barra e Giorgio Perego (Associazione La Città del Sole - Amici del Parco Trotter ONLUS) e Giulia Ciniselli (regista del film).



La seratà sarà accompagnata anche dalle immagini raccolte nel libro, esposte ad hug e proiettate nella loro totalità durante l'evento.



INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti