L’Instituto Cervantes di Milano e LaLiga promuovono un corso di 6 sessioni online dal titolo ‘Viaggia attraverso la Spagna con il calcio di LaLiga’ per imparare la lingua spagnola viaggiando attraverso la Penisola Iberica con lo sport come tema centrale. Il corso è una forma originale e unica di avvicinarsi alla cultura spagnola. Con questo corso gli alunni conosceranno meglio le squadre che fanno parte de LaLiga di calcio spagnola; i suoi giocatori famosi, le squadre, le partite storiche e molto di più. Allo stesso tempo, viaggeremo insieme virtualmente attraverso le città spagnole in cui giocano le squadre ed impareremo qualcosa della loro cultura e regione. Gli alunni avranno anche l'opportunità di imparare un nuovo vocabolario e mettere alla prova la loro conoscenza grammaticale grazie a divertenti attività e giochi. Professore: Jorge Marenco Acevedo. Docente di spagnolo e di educazione fisica con oltre 20 anni di esperienza in scuole internazionali in vari paesi come Inghilterra, Qatar o Giappone. Jorge è, inoltre, allenatore di calcio della FA d'Inghilterra con esperienza in varie squadre di calcio infantili così come della scuola del Real Madrid in Giappone. "Viaggio attraverso la Spagna con il calcio di LaLiga" Lunedì - mercoledì - venerdì dalle 11:00 alle 12:00 Dal 22 giugno al 3 luglio 2020 6 lezioni (6 ore in totale) Livello minimo richiesto: A2/B1 Età: da 9 a 15 anni Prezzo: 80,00€. 15% di sconto dal secondo membro della famiglia o a figli di alunni. Il corso verrà realizzato tramite la piattaforma Zoom. Una volta ricevuto il pagamento del corso, verrà inviata una mail con i codici di accesso alla piattaforma (scaricabile su pc, tablet o smartphone). Instituto Cervantes de Milán Via San Raffaele, 1 20121 Milano +39 02 12 41 27 630 cenmil@cervantes.es prensa.milan@cervantes.es

