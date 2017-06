Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Mercoledì 5 luglio dalle ore 20 Il viaggio delle stelle, un'insolita serata in libreria Prendendo spunto dal libro "Da zero alle stelle" di Maria Giovanna Farina Si parlerà di Renato Zero, David Bowie e di un'epoca segnata da grandi rivoluzioni creative. Maria Giovanna Farina si soffermerà sui testi delle canzoni e sul valore artistico dei due personaggi. L'attrice Domitilla Colombo e Guido Angeli leggeranno per i presenti. Potete seguire l'evento in diretta streaming su Facebook libreria Il Domani Piazza Cadorna ang. Via Carducci Milano