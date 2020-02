Cao Yingbin - Viaggio in Occidente

opere su carta

a cura di Monica Dematté



«La resa pittorica di Cao Yingbin in queste opere su carta dedicate a luoghi d’arte da lui visitati in Italia (e alcuni anche in Francia) mostra una convinta noncuranza nei confronti di tutto quanto si insegna nelle accademie e privilegia invece un approccio totalmente soggettivo, ostenta un’apparente assenza di tecnica che è in sé una dichiarazione di intenti, quella di voler guardare la realtà con occhi nuovi, non condizionati da schemi e tecniche stantii. Con gli occhi di un bambino, Cao descrive le varie scene che lo hanno colpito cercando di comunicarne la vivezza, la spontaneità, anche perché per lui l’attività artistica non è un “mestiere”, non è perseguito al fine di trovare ammiratori, ma serve come continuo confronto con se stesso, con le sue reazioni di fronte alla vita attorno e dentro di sé.»



Inaugurazione giovedì 6 febbraio 2020 ore 18.30 - sarà presente l'autore

La mostra prosegue fino all'8 maggio 2020.



In collaborazione con Mo Art Space