La Fondazione Luciana Matalon è lieta di presentare dal 4 al 31 Maggio 2017 la mostra "Viaggio nella Metamorfosi" di Aldo Pancheri, a cura di Annalisa D'Amelio. Questa esposizione di Arte Timbrica è la prima personale in tale senso qui a Milano, ed è però riassuntiva, almeno per quanto riguarda il catalogo, dei più di sessanta anni di attività precedente. La Fondazione Matalon, propone quindi l'ideatore del movimento di Arte Timbrica con le sue opere recenti e del tutto inedite per quanto riguarda i dipinti figurativi che, con le opere astratte, hanno in comune soltanto la spazialità e l'ideazione segnica del timbro. Fa seguito alle precedenti esposizioni collettive nel 2014 e 2015, alla Biblioteca Civica G. Tartarotti di Rovereto, nell'ambito del MART, nella Sala di Rappresentanza al Palazzo della Regione Trentino Alto Adige di Trento, e all'Auditorium dell'Orchestra di Giuseppe Verdi a Milano. Pancheri è conosciuto nel mondo dell'arte in quanto ha esposto personalmente e con numerosi altri artisti in sedi pubbliche e private, in Italia e all'estero. Fra i molti che hanno scritto di lui, ricordiamo Alfonso Gatto, Gabriella Belli, Roberto Sanesi, Giorgio Mascherpa e Gianfranco Bruno. Nelle sedi pubbliche in Italia e all'estero in cui si trovano sue opere segnaliamo la Raccolta Bertarelli dei Civici Musei del Castello Sforzesco di Milano, il MART di Trento e Rovereto, il museo Denon (Francia), la Galleria d'Arte Moderna delle Marche di Ancona, Palazzo dei Diamanti di Ferrara, Istituto Takagi di Nagasaki (Giappone), le sedi di Firenze e di Ancona della Banca d'Italia. Aldo Pancheri nasce a Trento nel 1940. Dopo l'istituto Statale d'Arte di Trento si diploma nel 1962 all'Accademia di Belle Arti di Bologna nella scuola di Virgilio Guidi. Negli anni '70 si stabilisce definitivamente a Milano ed entra in amicizia con l'architetto Luciano Baldessari, artista di fama internazionale, prodigo di consigli e maestro di vita. Numerose le esposizioni in Italia e all'estero con importanti contributi critici. Per ulteriori informazioni: http://www.aldopancheri.com/Aldo_Pancheri/home.html Catalogo della mostra con premessa critica di Claudio Cerritelli e testi critici di Alfonso Gatto, Elena Pontiggia, Sergio Dangelo