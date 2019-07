Le Vibrazioni in concerto al Teatro Nazionale con il Maestro Beppe Vessicchio

Martedì 10 dicembre presso il Teatro Nazionale si terrà il concerto live delle Vibrazioni, all'interno del nuovo tour “Le Vibrazioni in orchestra di Beppe Vessicchio”.

Il tour

Per la prima volta, il rock di una delle più longeve e attive band del panorama musicale italiano incontra la musica classica: uno spettacolo unico, in cui Le Vibrazioni presenteranno tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal Maestro Beppe Vessicchio.

Biglietti

Sono già disponibili in prevendita online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.