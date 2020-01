Viceministro Misiani ad Affori con il senatore Mirabelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 26 gennaio alle ore 10:00 presso il Circolo PD Giugni in Via Astesani 27 a Milano, nel quartiere di Affori, si terrà l’incontro “Legge di Bilancio 2020: una buona legge per lo sviluppo dell’Italia” organizzato dal PD del Municipio 9, a cui interverranno il Viceministro dell’Economia Antonio Misiani e il sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato). L’incontro, coordinato da Alessia Potecchi (Responsabile Dipartimento Economico PD Milano) e introdotto da Mario Esposito (Coordinatore PD del Municipio 9), sarà un’importante occasione per approfondire le misure contenute nella Legge di Bilancio a sostegno dei lavoratori, della rigenerazione urbana, della sostenibilità ambientale e sociale su cui il Partito Democratico si è impegnato.