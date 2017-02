Vicidomini, un Satana a Milano

Dopo gli innumerevoli sold out a Roma e in giro per l'Italia, sabato 25 Marzo alle 22.00 Vicidomini approda al Cicco di Milano con UN SATANA, performace in bilico tra Scapezzo (in stagione a Maggio al prestigioso Teatro Vascello di Roma) e Fauno, nuovo spettacolo attualmente in lavorazione. L'artista, considerato un innovatore del linguaggio umoristico, tra i protagonisti di Stracult,Colorado e Programmone (Radio2), affresca nell'habitat scenico spoglio e disadorno un universo poeticamente fatiscente, assumendosi il fallimento di sé stesso e di tutte le cose. Un excursus umoristico dai ritmi molto frenetici che assicura risate continue. Scapezzo è marchiato da molti addetti ai lavori come il miglior spettacolo del panorama comico. Diversi gli ospiti che hanno voluto dimostrare il più vivo apprezzamento con la loro presenza in scena alla fine delle repliche: da Nino Frassica a Marco Giusti, da Domenico Iannacone (conduttore su Rai 3 de' I dieci Comandamenti) a Stefano Disegni, dal campione internazionale di rugby Andrea Lo Cicero a Mario Marenco, da Antonio Rezza e Flavia Mastrella a una figura leggendaria del teatro come Cosimo Cinieri. Il lavoro di Vicidomini è stato recentemente oggetto del saggio critico del prof. Fabrizio Natalini, docente di Storia del Cinema all'Università di Tor Vergata, intitolato "Scapezzo, il Marziano dello spettacolo". Tra gli appuntamenti più rilevanti, il comico terrà il prossimo 20 Aprile una Masterclass all'Università di Salerno.

