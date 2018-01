Venerdì 2 febbraio 2018 non perdere Victum Friday 80's Hits: un tributo alla città meneghina e un tuffo negli anni della “Milano da bere” per riascoltare i brani che hanno fatto la storia.

A partire dalle 19, grazie al dj set di Gusar Music, un’accurata selezione musicale scelta da uno dei dj più influenti del panorama milanese farà da cornice all’aperitivo dedicato al piacere del buon gusto. Il menu con prodotti di alta qualità sarà accompagnato da una selezione di vini della cantina del Victum Milano e dagli ottimi cocktail preparati ad hoc dai barman. Una serata resa ancora più frizzante dalle immancabili bollicine per brindare a una serata in cui fare il pieno di energia!