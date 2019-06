Video mapping & visual art

VIDEO MAPPING & VISUAL ARTS

SEMINARIO & PARTY



Mercoledì 26 Giugno 2019

dalle ore 18.30 alle ore 24.00 – Ingresso libero

ISTITUTO NUMEN & FABLAB Milano

Via Lambruschini 36, Milano - Bovisa



Mercoledì 26 Giugno 2019, dalle ore 18.30 alle ore 24.00, l’Istituto Numen e il FabLab Milano in collaborazione con NeoTech, in Via Lambruschini 36 in Zona Bovisa vicino all’ex triennale, cuore pulsante del design milanese, saranno promotori di un’iniziativa all’insegna dei nuovi linguaggi di comunicazione multimediali.



Un pomeriggio e una serata dedicata a tutti coloro che sono interessati ad approfondire, o anche solo a scoprire, l’entusiasmante mondo del Video Mapping, dell’Animazione 2D e 3D, della Realtà Virtuale e Aumentata e del Sound Design.

Negli ultimi anni lo sviluppo di queste tecnologie ha permesso di sperimentare nuovi linguaggi e forme d’intrattenimento, dando vita a nuove figure professionali con competenze tecniche ed artistiche necessarie per creare immagini tridimensionali, character design animati e realizzare atmosfere e paesaggi virtuali e molto altro.



Nel corso del seminario a ingresso libero, che avrà inizio alle ore 18.30, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere e vivere ciascuna arte direttamente dai professionisti del settore: Marco Pucci per il Video Mapping, Paolo Silvestri per l’Animazione 2D e 3D, Fausto Intrieri per Event & Sound Design, Cristian Garzena per la Realtà Virtuale e Aumentata.



Dalle ore 19.30 Dj Set, Street Food & Drink traghetteranno i presenti nella notte che dalle ore 21.30 rivelerà uno scenario suggestivo e ricco di ispirazione creativa e artistica, dove il Video Mapping sarà protagonista assoluto. Gli spazi esterni con le loro strutture architettoniche e il corpo di un performer di danza giapponese Butoh verranno utilizzate come tele per far vivere in prima persona la spettacolarità di questa arte, i creative visual saranno, ovviamente, i pittori.



