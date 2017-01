Serata con i migliori video musicali del 2016: gratis il 3 febbraio al Base

Venerdì 3 febbraio Base offre una serata gratuita con i migliori video musicali di artisti internazionali del 2016 selezionati da AIR3, l’associazione dei registi italiani.

I video vengono esplorati quali modelli contemporanei di sperimentazione e innovazione audiovisiva. L'evento si presenta come un viaggio attraverso nuovi linguaggi: si parte da Formation di Beyoncé - brano più cercato su Google nel 2016, con un video diretto da Melina Matsoukas e nominato ai Grammy - per arrivare al discusso Up&Up dei Coldplay, già vincitore degli MTV Video Music Award per la categoria migliori effetti speciali. E poi molti altri video d'eccellenza tra Chemical Brothers, OK Go e Jamie xx.