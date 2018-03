Videomaker of the year: festival internazionale dei videomaker

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un nuovo festival, il primo in Italia dedicato a VIDEOMAKER, FILMAKER, MOVIEMAKER italiani e stranieri, con premiazioni di tutti i migliori video dell’anno appena trascorso e ospiti internazionali. Il festival è partner ed evento di apertura della Milano Digital Week VIDEOMAKEROFTHEYEAR è un festival e un contest dedicato esclusivamente alla figura professionale del videomaker, un’unica definizione che raccoglie amatori, case di produzione e registi affermati. Un festival nato da una idea di Marco Bertani, Direttore della manifestazione, per promuovere, sviluppare e premiare i migliori videomaker dell'anno che hanno iscritto i loro lavori al sito www.videomakeroftheyear.com e per parlare della professione del videomaker, del filmmaker, del video quale nuovo strumento di comunicazione e di quali nuove opportunità possano nascere dallo sviluppo del video nei piani editoriali e di marketing delle aziende. Le categorie a disposizione per partecipare al concorso riassumono il variegato mondo di chi realizza video, partendo da lungometraggi e cortometraggi per arrivare a video wedding, documentari, spot, viral, vlog o ancora videoclip, action e sport video, travel video e training video. 15 categorie e 15 premi. In aggiunta 3 premi speciali messi a disposizione dalla rivista Tutto Digitale, assegnati ai tre video per la miglior regia, miglior montaggio e miglior fotografia. VIDEOMAKEROFTHEYEAR è un festival che vuole premiare i migliori talenti: il professionista ma anche il semiprofessionista, l'amatore o lo youtuber, senza limiti di età. In soli tre mesi VIDEOMAKEROFTHEYEAR ha ricevuto oltre 600 iscrizioni da tutto il mondo, grazie anche alle aziende partner che da subito hanno supportato l'evento, promuovendolo sui loro canali, tra i loro videomaker e le associazioni di categoria. Oltre al contest il 14 e 15 marzo VIDEOMAKEROFTHEYEAR organizzerà, workshop, dimostrazioni, esposizione di prodotti, networking, seminari, eventi speciali e una cerimonia di premiazione con un party di chiusura. Nella Sala 1, da circa 600 posti, ci saranno gli speech tenuti da esperti del settore video e comunicazione, con ospiti e influencer nei diversi settori. Nella Sala 2, da 150 posti, ci saranno i workshop tenuti da esperti e tecnici del settore. Nella Sala 3, uno spazio dedicato al meet and greet, e alle attività di networking. Tra gli ospiti invitati a intervenire: Lorenzo Cefis Ceo di Filmmaster, Daniele Bruzzone, Marketing Manager Genoa CFC, Tommaso Coli di Heroblog uno dei più famosi blog dedicato alle action cam, Maurizio Lastrico attore comico, Tommaso Codolo di GoPro/Gocamera, Maurizio Decollanz Capo comunicazione di IBM, Marco Imperato di Mosaicoon, Roberto Parodi giornalista, scrittore e conduttore televisivo, Matteo Vicino regista cinematografico, Jessica Polsky attrice e conduttrice tv, Enzo Paci comico di Zelig e Colorado, Fabrizio Galassi giornalista e direttore Pivi, Gianluca Gazzoli vlogger e speaker di Radio2, Aldo Ricci influencer, Ceo di Traipler e Canon Ambassador, Davide Rossi di Lercio e tanti altri. L’elenco degli ospiti è disponibile qui: http://videomakeroftheyear.com/speech/ La Giuria La giuria del festival sarà composta da 3 Videomaker professionisti scelti tra tutti i partecipanti iscritti al Festival, 3 Videomaker amatoriali scelti tra tutti i partecipanti iscritti al Festival e 10 addetti ai lavori che compongono la giuria tecnica: GABRIELE PIGNOTTA, autore, sceneggiatore e regista teatrale e cinematografico che ha diretto, tra gli altri, Lorella Cuccarini e Vanessa Incontrada. LORENZO CEFIS, ceo di Filmmaster, uno dei più importanti produttori italiani PAOLO TENNA, di MyVisto, imprenditore ed esperto di comunicazione e cinema SIDDHARTHA PRESTINARI, attrice teatrale, televisiva e cinematografica GIUSEPPE AZZARO di Zooppa MAURIZIO LASTRICO, comico e attore ALDO RICCI, influencer e fondatore di Traipler GUIDO GEMINIANI, di Impersive e Brandon Box, uno dei più autorevoli esperti di video 360 e realtà aumentata DAVIDE MANCA importante direttore della fotografia che ha lavorato con i migliori registi italiani del momento GIUSEPPE MAESA, General Manager di Userfarm