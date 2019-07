VII philanthropy day 2019 "new philanthropy"

Si terrà giovedì 24 ottobre 2019 presso il Centro Congressi Cariplo, nel cuore di Milano, la VII Edizione del Philanthropy Day, la conferenza annuale di Fondazione Lang Italia sulla Filantropia Strategica che dal 2013 riunisce i leader attivi nel generare cambiamento sociale.



Il convegno, “New Philanthropy“, vedrà la partecipazione di esperti autorevoli, voci influenti, leader italiani e internazionali che si alterneranno fra sessioni plenarie e tavole rotonde per condividere competenze, successi e punti di vista e ispirare, con uno sguardo sul futuro, la visione di una nuova filantropia, olistica, globale, trasversale. In una parola, performante, a livello sociale così come sul piano economico.



Un evento irrinunciabile per organizzazioni non profit, imprese, consulenti e filantropi e chi ricopre posizioni “ad alto impatto sociale” per un approfondimento sui principali trend nazionali e internazionali, le evoluzioni e le opportunità che chi desidera produrre un reale cambiamento sociale deve saper leggere, tradurre in pensiero strategico e applicare con modalità di lavoro efficaci e modelli di intervento capaci di produrre un ritorno misurabile.



La conferenza rappresenta un’occasione di incontro e un’opportunità di networking per leader di organizzazioni non profit, imprese, accademici, filantropi.



I contributi previsti durante la VII Edizione del Philanthropy Day, New Philanthropy, offriranno un’analisi sui temi che stanno caratterizzando il dibattito nazionale e internazionale, per favorire lo sviluppo di nuovi mindset e un’evoluzione delle pratiche filantropiche attingendo a una visione orientata al futuro:



>>> Fra gli ospiti internazionali, Neil Gaught di Gaught & Associates (Consulente strategico, Business humaniser, Designer, Autore) interverrà come keynote speaker per illustrare quali sono i nuovi approcci e gli imperativi per rendere la sostenibilità e il benessere delle priorità nei modelli di business. “Al centro delle organizzazioni – profit e non profit – più ammirate del pianeta risiede una solida «Single Organizing Idea». Queste realtà producono benefici sociali ed economici sostenibili; creano coesione fra le persone, attirano gli investimenti, ispirano innovazione, aprono la strada per nuove soluzioni efficaci e godono di una reputazione positiva”



>>> Una tavola rotonda per mettere al centro le nuove generazioni, esplorando le sfide e le opportunità della Gen Z – la generazione più numerosa a livello globale secondo Bloomberg – e le modalità con cui i Gen Z si approcciano alla filantropia e al cambiamento sociale, per comprendere le loro esigenze e come coinvolgerli.



>>> Un panel di livello europeo dedicato all’impatto sociale del cambiamento climatico, per approfondire le possibilità di intervento della filantropia per offrire soluzioni sociali efficaci contro gli effetti del climate change.



>>> Breakout session, panel e workshop di approfondimento verticale, con best practice e case history italiane e internazionali, dedicate alle strategie di capacity building, alle pratiche di finanza sostenibile e impact investing, alle dinamiche di family business & philanthropy, all’importanza di utilizzare strumenti come la Teoria del Cambiamento per sviluppare una pianificazione strategica e identificare modalità operative capaci di produrre gli outcome attesi, al ruolo centrale degli interventi di corporate philanthropy, e al valore del purpose come leva per rilanciare il posizionamento reputazionale dei brand.