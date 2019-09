A Villa Arconati-FAR arriva "Birra in Villa" con uno spettacolo teatrale

Venerdì 6 settembre Villa Arconati-FAR propone l'appuntamento "Birra in Villa", in collaborazione con Birrificio Follia Pura, e la Compagnia Teatrale "I senza Palco", per lo spettacolo "Un ispettore in Casa Birling" che si terrà alle ore 21.

La trama dello spettacolo

Londra, 1912. La ricca famiglia Birling, durante una sontuosa cena, riceve la visita di un ospite del tutto inaspettato. Si tratta dell'ispettore Goole, giunto a gettare scompiglio e sgomento con una notizia nefasta: una giovane donna è appena morta in ospedale, dopo una lunga agonia. Chi sarà il colpevole?

Per prenotarsi allo stettacolo è necessario scrivere a: info.isenzapalco@gmail.com