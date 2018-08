Ferragosto a Villa Arconati: apertura speciale e grigliata

Villa Arconati aprirà anche per Ferragosto, dalle 12 alle 21, offrendo la possibilità di visitare gli spazi della 'piccola Versailles milanese' e di assaporare i piatti di un ricco e goloso menù.

La grigliata di Ferragosto, in particolare, prevede primi piatti (7 euro), panini (6 euro), carni alla griglia (15 euro), verdure grigliate (4 euro), fritto di pesce e verdure (10 euro). Ad accompagnare il tutto, poi, le birre artigianali del Birrificio Follia Pura (5 euro).

Nel corso della giornata sarà consentito visitare in autonomia il piano terra della villa e il giardino monumentale con un biglietto d'ingresso di 5 euro. Inoltre, in programma anche le visite guidate del piano nobile (durata 50 minuti circa), prenotabili direttamente il loco (a numero chiuso) nei seguenti orari: 12:30 - 14:30 - 16- 17:30, con un biglietto d'ingresso di 8 euro (comprensivo anche della visita libera del piano terra e del giardino).



Infine, alle 15:30, verrà proposta una speciale passeggiata con il curatore, un percorso guidato alle due mostre organizzate da Fondazione Augusto Rancilio negli ambienti più esclusivi della Villa: Sguardi nuovi per antiche stanze. La collezione Kiron a Villa Arconati-Far, allestita al piano nobile e Doppio interno. Giancarlo Ossola e VillaArconati, allestita nell'ala sud-est del piano terra.