Apertura straordinaria di Villa Arconati a Ferragosto

Martedì 15 agosto Villa Arconati rimane eccezionalmente aperta al pubblico per Ferragosto, con visite libere al giardino monumentale e al Piano Terra (ore 11, 14:30, 16 e 17:30).

L'edificio, noto come la "Piccola Versailles milanese", a seguito degli ultimi interventi di restauro ha visto recuperati diversi suoi elementi d'interesse come: il parterre settecentesco alla francese e la topiatura delle "ballerine"; le Sale degli Ovali e le Sale dell'Ala Museo; la copia in gesso del gisant di Gaston de Foix; la copia in terracotta policroma del Laocoonte.

In programma anche una visita guidata al Piano Nobile (ore 11, 14:30, 16 e 17:30, prenotazione in loco), per esplorare una delle aree più rappresentative della vita di "corte" della famiglia Arconati nel '700.

Anche quest'anno tutti i fondi raccolti saranno interamente devoluti da Fondazione Augusto Rancilio per il progetto di valorizzazione e restauro della Villa.