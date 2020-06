Villa Arconati, alla scoperta dei tesori del Giardino delle Meraviglie

Da domenica 21 giugno, dopo mesi di lockdown, Villa Arconati ha riaperto i cancelli del Giardino delle meraviglie ai suoi visitatori.

"Dopo tanti giorni, settimane, mesi chiusi in casa" scrivono gli organizzatori "siamo tornati a vedere che esiste un mondo fuori! Ogni domenica il nostro meraviglioso Giardino offre al Pubblico la possibilità di passare una giornata tra storia, arte, natura, fascino, da vivere in piena sicurezza".

Le visite della domenica al Giardino

Ogni domenica sarà possibile visitare il Giardino in totale sicurezza grazie alle norme anti-Covid:

- Biglietti acquistabili esclusivamente on-line. Questo, come scrivono gli organizzatori, garantirà al Pubblico di assicurarsi il proprio biglietto d’ingresso comodamente da casa, senza attese in biglietteria.

- Ingressi contingentati: gli ingressi saranno garantiti ogni 30 minuti, così da evitare code e assembramenti.

- Misurazione della temperatura: prima di accedere in Villa, ai Visitatori verrà misurata la temperatura. Nel rispetto della normativa vigente, in caso di temperatura uguale o superiore a 37.5° non sarà consentito l’accesso al sito.

- Igienizzazione delle mani: FAR mette a disposizione del proprio Pubblico soluzioni igienizzanti delle mani, così da garantire una corretta e costante igienizzazione delle mani.