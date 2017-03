Villa Ghirlanda Silvia: apertura straordinaria il 25 e 26 marzo con caccia al tesoro

Sabato 25 e domenica 26 marzo, in occasione delle Giornate FAI di primavera, Villa Ghirlanda Silva (Cinisello Balsamo, MI) aprirà al pubblico con accesso su contributo libero.

L'edificio seicentesco presenta una facciata in sile barocco, sale riccamente decorate e un giardino all'inglese formato da quinte arboree e un ampio prato. Per l'occasione verrà organizzata una caccia al tesoro per bambini e famiglie.