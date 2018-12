'Villaggio di Natale': il 16 dicembre

"MERCATINI DI NATALE " DOMENICA 16 DICEMBRE IN LEGNANO(Mi) VIA BARBARA MELZI. Vi aspettano negozi aperti e un connubio di espositori con i loro prodotti regionali, Food truck, creativi, hobbisti e tanto Artigianato ARTIGIANATO. Per i più piccoli moltissima animazione con trenino itinerante, la parata delle fiabe, burattini e Babbo Natale che aspetta le vostre letterine. PER INFO: shoppinginmycity@libero.it Tel. 0362543395