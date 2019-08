'City Store Race': a settembre il paradiso delle Ferrari in Galleria

Un villaggio per ferraristi in pieno centro. Accadrà da venerdì 6 a domenica 8 settembre quando Ferrari Store City Race proporrà ai milanesi incontri e simulazioni di racing, "per vivere delle giornate da campioni", come scrivono gli organizzatori dell'evento.

L’iniziativa, all’insegna della passione per i motori, sarà anche l’occasione per proseguire i festeggiamenti per il 90° di Scuderia Ferrari e del Gran Premio d'Italia a Monza, che prenderanno il via mercoledì 4 settembre. Nel corso di questa giornata i piloti titolari Sebastian Vettel e Charles Leclerc visiteranno il Ferrari Store di Via Berchet.

Il programma

Nel weekend, poi, verranno proposti numerosi appuntamenti, che vedranno anche la presenza domenicale dei piloti della Ferrari Driver Academy, per accogliere tutti i tifosi nel villaggio che verrà allestito a partire dalla prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele II, dove gli appassionati di F1 potranno posare per delle foto di fronte alla monoposto SF90 di Scuderia Ferrari e ritirarle successivamente nell’adiacente Ferrari Store.

"I più grandi potranno vivere le emozioni di guida mettendosi alla prova con i simulatori Ferrari - annotano gli organizzatori - posare per un photo-booth ambientato indossando prodotti Scuderia Ferrari Collection e partecipare a un concorso a premi". Ma non mancheranno nemmeno le attività per i più piccoli: un'area giochi allestita da Lego presenterà laboratori sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19; una pista radiocomandata e una pista per monopattini, poi, saranno disponibili per i giovani piloti (con un divertente corso di sicurezza stradale nelle giornate di sabato e domenica, dalle 16 alle 19).

Tutti gli ospiti, infine, potranno naturalmente tifare Scuderia Ferrari presso lo Store, dove saranno trasmesse le qualifiche e la gara del Gran Premio di Monza. Ferrari Store City Race si terrà venerdì 6 settembre (dalle ore 14 alle 20), sabato 7 e domenica 8 settembre (dalle 10 alle 20).