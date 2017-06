Al Convento dei Missionari Cappuccini ricostruito l'ambiente tipico del villaggio africano

Sabato 17 giugno si festeggia il prossimo inizio dell'estate al Convento dei Missionari Cappuccini, di piazza Cimitero Maggiore 5 a Milano, con una iniziativa straordinaria dal titolo 'Vicini per chi è lontano' aperta a tutti. In occasione della cerimonia di saluto del gruppo di cittadini volontari lombardi, che anche quest'anno parte per vivere un servizio di volontariato nelle missioni durante le vacanze, sarà ricostruito nel cortile del Convento un villaggio africano, dove adulti e bambini potranno provare come si vive nella Savana. Un'esperienza straordinaria, che ha richiesto oltre un mese di lavoro dei Frati per creare gli ambienti dei vari momenti, l'ingresso con i saluti tradizionali, il gioco dei bimbi, etc.... Il programma è il seguente. Alle 18,00, Santa Messa presieduta da Padre Innocenzo Pacchioni, missionario in Brasile, e consegna del Mandato Missionario ai volontari. Sono 27 provenienti da tutta la Lombardia normalmente impegnati in diverse professioni: medico, studente, insegnante, casalinga, professionista. Poi, dalle ore 19,30, la 'serata fraterna e solidale' prevede anche un ricco Street Food con risotto, pesce e gnocco fritto e dolci a volontà, e il mercatino dei prodotti di Norcia: salumi, formaggi, miele, legumi, per portare a casa delle eccellenze gastronomiche aiutando le aziende umbre rovinate dal sisma. Per arrivare: tram 14 oppure Metro Rossa -fermata Uruguay -e poi pullman 40. Info: Tel. 023088042. www.missioni.org.

"L'evento chiude un primo semestre di intensa attività - commenta Fra Mauro Miselli, segretario delle Missioni Cappuccine- e ringraziamo la generosità dei milanesi che ci ha permesso di dare un contributo concreto a tante situazioni di bisogno. Abbiamo collaborato in particolare con le Diocesi di Ascoli Piceno e Rieti per sostenere i loro progetti di solidarietà. Intere comunità in quelle regioni hanno perso tutto e ogni punto di riferimento sociale. Così abbiamo raccolto fondi per aiutare cinque famiglie provate da problemi economici e di salute, abbiamo spedito 50 bancali di alimentari e indumenti nuovi in inverno, quando c'era l'emergenza freddo, e abbiamo anche contribuito alla costruzione di un Centro Comunitario/cappella nella frazione di Acquasanta (Ascoli Piceno). Sempre per aiutare le comunità a ritrovare una propria dimensione di vita quotidiana, abbiamo procurato l’attrezzatura per la sala polifunzionale nel Centro Comunitario di Arquata del Tronto e l’attrezzatura per una struttura destinata ai bambini a Villapigna, in provincia di Ascoli Piceno. Non ultimo, l’importante sostegno a 4 aziende di Norcia acquistando e riproponendo ai nostri benefattori i loro prodotti per 25.450 euro. Sul fronte delle missioni all'estero dove siamo presenti in Thailandia, Costa d’Avorio, Camerun, Brasile ed Etiopia con oltre 2.800 bambini inseriti nel progetto di ‘sostegno a distanza’; nell’ultimo anno abbiamo sostenuto 22 operazioni al cuore presso il Cardiac Center in Camerun; il sostegno alimentare, educativo, di accompagnamento ai carcerati di 6 carceri in Camerun; 2 scuole di formazione femminile per la promozione della donna in Costa d’Avorio; mense, case di riposo, cooperative ecc. Nei Promessi Sposi, fra Galdino presenta i frati cappuccini come “... il mare, che riceve acqua da tutte le parti, e la torna a distribuire a tutti i fiumi …. chieder l’elemosina per tutto, e farla a tutti quelli che la chiedevano al convento” (Cap. 3°). E ancora oggi noi Frati Cappuccini, siamo missionari e il segretariato di Milano, che ha il suo centro nel Convento di piazza Cimitero Maggiore, in particolare è impegnato nel portare aiuto alle varie missioni dell'Ordine in Italia e nel mondo." Complessivamente sono un centinaio i Frati operativi nei vari Continenti, dei quali 22 Lombardi.

Il missionario più anziano, Padre Ruggero Beltrami, ha 92 anni. Da oltre 60 è in Brasile e non torna più in Italia anche perché la sua salute è cagionevole; il più giovane ne ha 23 ed è del Camerun. Non tutti sono anche sacerdoti. "Speriamo di continuare ad avere vocazioni - conclude Padre Mauro - non c'è gioia più grande che donare se stessi per gli altri".