Al Villaggio delle Meraviglie si accende l'albero di Natale

Gli appuntamenti al Villaggio delle Meraviglie, ai Giardini Indro Montanelli, continuano: sabato 7 dicembre, S. Ambrogio, alle ore 16 avverrà infatti l’accensione ufficiale dell’Albero Magico, la giostra albero di venti metri dalle sfere rotanti con accesso facilitato, che con le sue variopinte colorazioni illumina l’atmosfera del Villaggio delle Meraviglie.

Domenica 8 dicembre, invece, dalle 11:30 sul palco principale si esibirà il duo tanto amato dai bambini e dalle famiglie: "Carolina & Topo Tip". La seguitissima coppia, star in tv e sul web, si esibisce in Balla con Noi, il baby dance show con l’inedita canzone del Natale scritta dalla stessa Carolina Benvenga.

Anche Save the Children al Villaggio delle Meraviglie

Anche quest’anno il Villaggio delle Meraviglie sostiene e ospita Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Nella Casa di Babbo Natale è adibito un corner dedicato ai volontari dell’Organizzazione, che sono disponibili per raccontare le attività di Save the Children e accogliere le donazioni di chi vorrà sostenere gli interventi di salute materno-infantile, nutrizione, protezione o educazione per i bambini e in Italia e nel mondo.