Villaggio solidale: il grande evento gratuito "Prima della prima"

Domenica 1° luglio 2018 il Villaggio Solidale di Lurano (BG) aprirà le sue porte al pubblico con l'evento gratuito “Prima della Prima”. Una grande festa tra cibo, musica e divertimento, organizzata dal Consorzio Famiglie e Accoglienza, Onlus che da più di 20 anni si impegna ad aiutare giovani e famiglie in difficoltà, e dare supporto a persone disabili. Il Villaggio Solidale è un nuovo quartiere nel comune di Lurano, in cui troveranno accoglienza ragazzi disabili, giovani provenienti dalle comunità alloggio, e mamme insieme ai propri figli che attraversano un momento di difficoltà.

Il progetto nasce dalla volontà di accogliere e indirizzare all’autonomia persone in particolari situazioni di disagio, attraverso percorsi formativi e lavorativi. L’evento si terrà al Villaggio Solidale, in via dei Boschi e inizierà alle 17.30 con un aperitivo accompagnato da tanta buona musica. A seguire i partecipanti potranno gustare una cena in stile street food. Saranno presenti le autorità locali e verrà, inoltre, allestito un angolo per la raccolta fondi. Durante la serata non mancheranno momenti di condivisione in cui si parlerà del progetto del Villaggio Solidale, sarà l’occasione di vedere dal vivo la struttura e di saperne di piùsulle tante iniziative in programma nei prossimi mesi. L'ingresso è interamente gratuito, ma consigliamo di prenotare il proprio posto a cena qui.

Per saperne di più sul villaggio e restare aggiornati vi invitiamo a consultare il sito e ad iscrivervi alla nostra newsletter Sito: www.consorziofa.it

Dove: Villaggio Solidale, via dei Boschi, Lurano (BG)

Quando: 1° luglio 2018 dalle 17.30

Costo: gratis