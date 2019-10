Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ottobre è stato definito da qualche anno come “mese rosa”, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Ormai entrato nel linguaggio e pensiero comune e quotidiano, il concetto di prevenzione si compone di fasi distinte ma, ben collegate tra loro. Visite mediche con cadenza annuale ed esami specifici per monitorare il proprio stato di salute, sono entrati a far parte della routine di un numero di donne che cresce di anno in anno, anche grazie alla consapevolezza che la prevenzione salva la vita. Eventi, occasioni di scambio culturale ed incontri su questo tema, giocano dunque un ruolo fondamentale di informazione primaria per veicolare questo messaggio. A questo proposito l’Associazione PraeVenus si fa promotrice dell’incontro “Vincere Insieme” in programma il 31 ottobre alle ore 17.30 presso Palazzo Pirelli a Milano. Durante l’evento, moderato da Alessandro Cecchi Paone e Paula De La Fuente, si parlerà di prevenzione e molto altro a partire dalla presentazione del libro della Psicologa Simona Bennardo “La corsia dei Veicoli Lenti”: un racconto autobiografico del cammino tra diagnosi, cure e guarigione, una testimonianza dell’autrice che, con questo volume, ha voluto raccontare una storia, la sua, condivisibile da moltissime altre donne.Interverranno all’incontro Mario Rampa, Senologo e Presidente dell’Associazione PraeVenus, Il Consigliere Regionale Elisabetta Strada per una panoramica sul ruolo delle istituzioni nel tutelare il diritto di essere donna prima e dopo le cure e Suor Laura Miolo Madre Generale Congregazione Suore Misericordine di San Gerardo per uno sguardo sul concetto di umanizzazione delle cure alle porte del terzo millennio.