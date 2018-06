"Vini in Villa": domenica 17 giugno calici di qualità a Villa Arconati

Vini in Villa, la manifestazione interamente dedicata al vino di qualità, arriva per la prima volta a Villa Arconati domenica 17 e lunedì 18 giugno.

Ad attendere i visitatori i migliori produttori italiani - provenienti, in particolare da Campania, Marche e Toscana - a disposizione per degustazioni. Nelle Scuderie e nella Sala Carrozze gli ospiti potranno provare interessanti proposte, " frutto di un lavoro antico legato alla terra, al sole e alle proprie radici", come scrivono gli organizzatori.