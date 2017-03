Vinitaste - Incontra, degusta, acquista

E' un evento di degustazione di oltre 50 vini di piccoli produttori, sicuramente originale e diverso dal solito in quanto propone una selezione ristretta di cantine, variabile ad ogni edizione, una dimensione più intima rispetto ad una grande fiera, ma che propone etichette introvabili e di rara qualità. DOVE: Milano - STUDIO SELVA - Via Forcella 7 (zona Via Tortona MM2 P.ta Genova) Bareggio (Milano) via Torino, 56.Bareggio (Milano) via Torino, 56. QUANDO: Sabato e Domenica 25-26 Marzo 2017. ORARI: Sabato dalle 14:00 alle 20:00 Domenica dalle 13:00 alle 19:00 COSA: Vinitaste è una degustazione "Open" di oltre 50 vini di piccole cantine da tutta Italia, con piccoli assaggi di gastronomia artigiana, organizzata dall'enoteca on-line Vinity.it