Vinyl // opening party // 1.03.17 ***free entry*** w/ rsvp

"Il disco in vinile è un supporto per la memorizzazione analogica di segnali sonori. È stato introdotto nel 1948 dalla Columbia records negli USA come evoluzione del precedente 78 giri dalle caratteristiche simili. Attualmente il termine "vinile" viene usato per indicare gli LP, dischi da 30cm rotanti 33⅓ al minuto." VINYL PRESENT: Vinyl Opening Party w/ all Vinyl DJs: Chi non ha a casa almeno un disco in vinile? Tutti ne abbiamo almeno uno a casa! Il vinile ha il fascino retrò di un epoca che noi giovani non abbiamo vissuto in prima persona. Vinyl è un nuovo format che porterà per la prima volta in una discoteca la magia dei 45 giri! Non ci sarà un solo genere musicale, non ci saranno le solite canzoni, non ci saranno i soliti dj.. ci sarà musica pura suonata da vari dj che porteranno le loro selezioni passando dai classici pezzi che hanno fatto la storia sui microsolchi fino alla musica odierna rivisitata o ancora sconosciuta. (Dj Set in vinile & Scratch non in tutte le serate) LINE UP - Velve (Indie Rock // Trap) - Chris Armand (Trap // Hip Hop) - HOLLO (Bass Music) ...More TBA ***FREE ENTRY ON GUEST LIST*** https://vinyl.splashthat.com/