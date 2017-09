ROAR, un ruggito per dire BASTA alla violenza sulle donne

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

#ROAR, una serata ruggente, giovedì 28 settembre alle 19 sulla terrazza di Ammu Cafè e Carlyle Brera Hotel in difesa delle donne per dire basta alla violenza fisica e psicologica di cui sono vittime e che registra dati in allarmante crescita con 6.880.000 casi - il 33% abusi domestici -, 1600 orfani da femminicidio e circa l'80% di donne che NON denuncia (dati ISTAT 2016).

Un gesto semplice per far sentire la propria voce e testimoniare il proprio impegno: l'acquisto di una maglietta con la scritta #ROAR per aiutare, con un ruggito simbolico, tante donne in difficoltà che cercano un riscatto. La maglietta #ROAR nasce da un'idea di due giovani designer, Mohamed e Raffaele che, impressionati dall'estensione e trasversalità del fenomeno, hanno deciso di essere parte attiva della protesta attraverso la loro modalità comunicativa: l'arte, il design e la moda in collaborazione con Carlo Griffini.

Sostiene #ROAR anche Valeria Benatti, voce storica di RTL 102.5, giornalista e scrittrice, autrice del libro "Gocce di Veleno", la storia di una donna vittima di un uomo narciso e manipolatore che abusa di lei nel corpo e nell’anima. Parte dei proventi della vendita delle magliette sarà destinata al centro antiviolenza "Cerchi d'Acqua" di Milano che da 17 anni si occupa di contrastare la violenza sulle donne, con oltre 10.000 situazioni accolte. Parlano del progetto, nel corso di una presentazione informale, i designer #ROAR, Mohamed e Raffaele; Valeria Benatti, autrice del romanzo sulla violenza psicologica "Gocce di Veleno" premio Selezione Bancarella; la Presidente Graziella Mazzoli e la Vicepresidente Marilu' Soldi di "Cerchi d'Acqua". Sarà possibile acquistare le magliette #ROAR al termine della presentazione.

A seguire, degustazione, fino ad esaurimento, di un aperitivo con specialità siciliane e bollicine da Ammu Café offerto da#ROAR

INFO IN BREVE Presentazione progetto #ROAR Quando: Giovedì 28 settembre 2017 Dove: Ammu Café / C.so Garibaldi 84 Orari: dalle 19 alle 21 Modalità di partecipazione: ingresso libero e, dopo la presentazione, degustazione di un aperitivo con specialità siciliane e bollicine da Ammu Café offerto da #ROAR