Violenza negli ospedali: l'Omceo di milano lancia un grido d'allarme

Emergenza sanità in corsia: sono 1.704 le aggressioni, registrate negli ultimi tre anni, ai danni dei camici bianchi nell'Area Metropolitana di Milano! Numeri che dimostrano come il tema delle violenze in corsia contro i medici sia di dirimente importanza, tanto da essere oggetto di un dibattito, organizzato dall'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Milano, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano, durante il quale interverrà anche l'ex Prefetto Francesco Paolo Tronca. “Si tratta di un'emergenza autentica: i dati sono infatti arrotondati per difetto poiché non esiste una vera e propria contabilità di tale fenomeno” afferma Roberto Carlo Rossi, Presidente dell'OMCeO di Milano, aggiungendo: “Come rispondiamo a questo pericoloso fenomeno? Innanzitutto come Ordine dotiamo tutti i medici degli strumenti e delle competenze necessarie per affrontare tali situazioni critiche, anche attraverso questo incontro in cui si alterneranno voci autorevoli del panorama medico sanitario nazionale. È inoltre altrettanto importante sottolineare come parallelamente alla formazione della classe medica debba necessariamente prendere avvio l'adeguamento legislativo a tutela di tutti gli operatori socio sanitari”. Al dibattito, in programma per sabato prossimo (1 febbraio 2020) a Palazzo Marino (Sala Alessi, Piazza della Scala 2, Milano), dalle 8.30 alle 13.45, parteciperà anche Federazione dei Medici e degli Odontoiatri (FNOMCeO) nella figura del suo Segretario Dott. Roberto Monaco. L’incontro si articolerà in due momenti: un primo focus moderato da Paola D'Amico del Corriere della Sera, più tecnico e analitico, seguito da una tavola rotonda moderata da Alessandro Galimberti, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Milano, dal titolo “Le soluzioni per il cambiamento”. L'ex Prefetto Francesco Paolo Tronca afferma: “I medici e gli operatori sanitari hanno necessità di svolgere il proprio lavoro in un clima disteso e di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Sicurezza e fiducia sono le chiavi per valorizzare il rapporto medico-paziente che è alla base del percorso di cure su cui poggia il nostro Ssn” L’evento è accreditato per 70 partecipanti ai quali saranno riconosciuti 5 crediti Ecm. Per il rilascio dei crediti è obbligatoria la partecipazione al 100% del monte ore previsto dell’evento e il superamento dell’80% del test finale di apprendimento.