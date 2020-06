Esposizione d'arte contemporanea



“VIRAL ART”



Milano, Galleria Cael, Via Carlo Tenca 11

dal 26 giugno al 12 luglio 2020

Evento inaugurale 26 giugno 2020, ore 18



Informazioni mostra e catalogo on line: http://divulgarti.org/viralart/





Proviamo per un momento a immaginare che, in questo periodo così inquieto, drammatico e triste, “virale” non sia un morbo che dilania i corpi e toglie il respiro, ma invece la bellezza dell'arte!



Vogliamo provarci? Sono oltre 30 gli artisti provenienti da ogni parte del globo che “contagiano” il pubblico con la loro creatività nella mostra “Viral Art”, Milano, Galleria Cael, via Carlo Tenca 11, dal 26 giugno al 12 luglio 2020, per la cura di Loredana Trestin, coadiuvata da Cristina Bianchi, e l'organizzazione di Divulgarti.



E allora il bello, la creazione artistica, la capacità tecnica unita a una profonda riflessione sul presente diventano veramente “virali” e ci contagiano con immagini, colori, espressioni dell'arte pittorica e visuale tra le più originali e affascinanti.



Sì, perché le opere che gli artisti propongono e scelte da Loredana Trestin per la mostra “Viral Art” sono veramente le più diverse, pur di riempire i nostri occhi e farci guardare la realtà attraverso il filtro genuino del bello, la lente d'ingrandimento della creatività artistica che a volte distorce o vela, ma sempre nel modo più vero e che prende forma dalle sensibilità di ogni artista qui presentato.



In questa originalità espressiva, che va dalla performing art alla pittura più pura, dalla contaminazione tra materiali e tecniche alla concept art, vi è una speciale sezione dedicata alla video arte, per rappresentare così la più vasta gamma di soluzioni creative. Infatti, alcuni monitor che trovano posto nella bellissima location di Galleria Cael rendono merito a una tecnica espressiva non certo nuova, ma assolutamente indispensabile in questo periodo di lockdown, di chiusure di musei e di sospensione degli eventi espositivi in tutto il mondo. Abbattendo così le barriere fisiche, l'arte in video ci da modo di apprezzare il bello anche in una dimensione nostra, privata, domestica.



Infatti, per altro, ogni evento creato da Divulgarti e da Loredana Trestin prevede sempre una diretta video di ogni vernissage e ora trova, dal 12 giugno 2020, una estensione appunto televisiva con il programma “A regola d'Arte”, in onda sui canali Sky 821 e Arte Italia 125.



Il vernissage della mostra “Viral Art” è alle ore 18 di venerdì 26 giugno 2020 e l'esposizione resta aperta sino al 12 luglio, con orario 11 – 20 dal lunedì al venerdì.



Gli artisti selezionati e in esposizione sono: Maria Adorelle, Loretta Agostini, Paulo Amsel, Inesa Antanauskiene, Gloria Arzà, Donia Baqaeen, Christin Behrend, Sylvain Boisjoly, Chris Burton, Stefano Canziani, Matteo Carella, Diana Černáková, Aurélie Charles, Giovanni De Luca, Bhavya Dixit, Anna Ferrari, Veronica Garcea, Jennifer Gehr, Al Gord, Florian Jäger, Java, Marina Kallinowski, Audrey Kao, Mary-Jo Lough, Piergiorgio Mela, Mitzu, Gunilla Munro Gyllenspetz, Guillaume Pannatier, Italo Rocca, Tommy Wagner, Janin Walter





Direzione artistica e curatela: Loredana Trestin

Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi

Organizzazione: Agnese Casassa, Ludovica Dagna, Elisa Gallani, Valentina Maggiolo

Grafica e web: Anna Maria Ferrari

Ufficio stampa: Piero Cademartori, Agnese Casassa



Recapiti

Divulgarti: +39 331 6465774 – eventi@divulgarti.org – segreteria@divulgarti.org

Galleria Cael: +39 02 6738 2992 - info@caelpipin.com

Ufficio stampa: Piero Cademartori, +39 338 7676 020 – ufficiostampa@divulgarti.org

Web: www.divulgarti.org – www.businessatelier.eu



Informazioni mostra: https://divulgarti.org/viralart/



Sede amministrativa: Località Vagge, Savignone (GE) - Partita IVA e c. f. 02373090998

Sedi espositive permanenti: Divulgarti Eventi al Ducale, Palazzo Ducale, piazza Matteotti 1, Genova; Creativity Art Design-Business Atelier, Palazzo Saluzzo dei Rolli, via Chiabrera 7/2, Genova

Divulgarti, nata a Genova nel 2015 da un'idea di Loredana Trestin – gallerista e curatrice d'arte – opera attraverso la proposta culturale, in primo luogo organizzando mostre d'arte di artisti contemporanei in alcuni luoghi ricchi di storia culturale e di prestigio, come Palazzo Ducale e Palazzo Saluzzo dei Rolli a Genova, o Palazzo Zenobio a Venezia, sede della Biennale d'Arte, o in atelier di via Monte Napoleone a Milano e in altre location nazionali. Le mostre e le iniziative culturali sono affiancate da incontri, conferenze, seminari, aperitivi con l'autore, piccoli spettacoli, per coniugare l'arte ai temi del dibattito e dell'approfondimento culturale. Sovente favorisce l'incontro tra arte e imprese, nello spazio Business Atelier dedicato appunto all'esposizione di aziende, studi di design, artigiani, case di moda in un contesto riservato all'arte, così come l'incontro tra artisti e mondo della scuola, attraverso laboratori per bambini e ragazzi e inserendo giovani studenti in un percorso pre lavorativo nei diversi settori per l'organizzazione di mostre ed eventi d'arte.





