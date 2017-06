VIRTUALITY LADDER PALAZZO DELLE STELLINE CORSO MAGENTA,63-MILANO May,18-June4,2017 Il DoloresArt Laboratory in collaborazione con lo Studio d'Arte SL presenta la mostra collettiva Virtuality Ladder a Milano, in Corso Magenta 63, all'interno del Palazzo delle Stelline, negli spazi creativi dell'artista Samantha Lina. Virtuality Ladder è un'immaginaria scala della virtualità, che porta su ogni gradino un'opera figurativa, una creazione artistica, che vive del suo contenuto variabile di realtà reale e di realtà virtuale, ed è proprio questo contenuto ad assegnarle il suo posto su di essa. La mostra porta in visione al pubblico milanese le opere di 12 artisti del DoloresArt Laboratory, elaborate in forma di variazioni sul tema della linea curva. Per gli artisti in mostra la linea curva si è concretizzata nella visione di arcobaleni, sfere, ri essi lunari, sinusoidi, labirinti, cerchi, coni, ellissi, spirali, annodamenti, grovigli, girandole, girotondi, sfere. Quattro fotografi , Pino Bertelli, Niccolò Biddau, Stefano Bonazzi e Paola Mongelli, espongono le loro creazioni insieme ad opere di arte generativa (Catodo), chine e grafite su pagine di libri (Samantha Lina), olii su tela (Matteo Mezzetta), pastelli su carta (Cristian Ceccaroni) tecniche miste su tavola, su juta (Maurizio Bondesan) e su cilindri girevoli (Maria Dolores Cattaneo), sculture vegetali in legno e plastica (Giovanni Mangiacapra). Non è il medium scelto dagli artisti quindi che crea il momento espositivo e origina la mostra, ma solo la qualità della riflessione sul tema, insieme alla varietà di ispirazione dei contenuti figurativi. La "Virtuality" del titolo si riferisce alla scelta che ogni artista compie trovandosi davanti il temibile "foglio bianco" sul quale realizzerà la sua personale duplicazione della realtà, quel passaggio dal mondo "reale della realtà" al mondo "reale della virtualità". La mostra sarà aperta al pubblico dal 18 maggio al 4 giugno 2017. Opening: 18 maggio 18,30-21 Da martedì a sabato: 15-19

