I Virtuosi dei Berliner suonano per Vidas



L’ensemble di 12 musicisti della Filarmonica tra le più importanti al mondo in una serata concerto benefica con un repertorio ‘strappa-applausi’: Strauss, Rossini, Bartok, Cardelus e Piazzolla



Un programma scelto per Vidas, associazione di cure palliative nata a Milano nel 1982 per l’assistenza ai malati inguaribili, adulti e minori, che promette una serata straordinaria, di grande spettacolarità e, al tempo stesso, apprezzabile dal più ampio pubblico. I Virtuosi dei Berliner, ensemble di dodici musicisti della Berliner Philharmoniker – con Dinca Laurentius come primo violino - dal 1993, anno in cui è stato creato, si è esibito sui palcoscenici di tutto il mondo riscuotendo un crescente e meritato successo.

Il programma prevede

Johan Strauss Ouverture da “Il Pipistrello”

Giacchino Rossini Sonata Nr. 6 in Re maggiore

Bela Bartok Danze popolari rumene

Arturo Cardelus Call me Francis Suite

Astor Piazzolla Tango de Ballet

Astor Piazzolla Le Quattro Stagioni



Il ricavato del concerto è destinato, in particolare, al progetto pediatrico di Vidas che prevede, dal 2015, un’équipe multidisciplinare dedicata e, da marzo 2019, la possibilità di ricoveri in degenza all’interno di Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico della Lombardia.

La serata è resa possibile grazie al sostegno di Falck Renewables, Conad, Sace Simest, Arca Sgr e con il patrocinio di Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano. Media partner Lifegate e Suonare News.

Biglietti con quote di sottoscrizione da 20 a 130 euro

Per prenotazioni e informazioni: segreteria.eventi@vidas.it oppure telefonando allo 02.72511.209

Gallery