Banca Generali per la Rassegna ARTISTI SOTTO IL DUOMO è lieta di presentare presso la sede di Via San Paolo 7 a Milano la mostra Visione e illusione, bipersonale dell’artista Sandro Giordano (Agropoli, 1965) e del fotografo Massimo Giordano (Agropoli, 1970).

Il progetto vede come protagonisti due fratelli, due artisti, creatori di immagini e di pensieri che, partendo dallo stesso tema della visione, intesa sia come dato reale sia mentale, si confrontano attraverso tecniche e sensibilità differenti: opere pittoriche e fotografiche realizzate appositamente per la mostra e presentate in un allestimento tale da mettere in luce specificità, contrasti ma anche assonanze e armonia.

La ricerca di Sandro Giordano è una sperimentazione sulle ombre, sfumature e variazioni di colori realizzate attraverso pennellate vigorose e materiche. Forme in bilico tra figurativo e astratto caratterizzate da uno spiccato dinamismo nella composizione: paesaggi, architetture e figure umane che dalla mente dell’artista, l’illusione, prendono vita sulla tela in una eterea visione.

Nei lavori di Massimo Giordano la ricerca sulla visione si esprime attraverso un procedimento inverso rispetto a quella del fratello. Partendo dal dato reale, l’immagine fissata dall’obiettivo fotografico, l’artista trasforma la visione in illusione: forme, linee e colori che si tramutano in un’idea, un risultato dove l’intervento digitale è assente, frutto solo della padronanza del mezzo e della sensibilità di quel preciso istante.

A completare la mostra alcune opere realizzate a quattro mani, lavori dove il rapporto tra visione e illusione è indagato nel fondersi tra le due tecniche, variazioni dello stesso tema che convivono sullo stesso supporto, mostrando come due arti possano dialogare insieme in un’unica grande esperienza.

L’esposizione, realizzata in collaborazione con MADE4ART, sarà inaugurata mercoledì 27 settembre con uno Special Cocktail su invito, che si terrà alle ore 18.30.



SANDRO GIORDANO

MASSIMO GIORDANO

VISIONE E ILLUSIONE

27 settembre - 24 novembre 2017

Opening & Special Cocktail mercoledì 27 settembre, ore 18.30

C/O Banca Generali

Via San Paolo 7, 20121 Milano

Orari di apertura: lunedì - venerdì ore 9.00 - 18.00



Catalogo della mostra della Collana MADE4ART



