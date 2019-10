Comunicato stampa



Collettiva di pittura, fotografia, scultura “Visioni contemporanee”



orari: 18,00 ingresso libero

Sabato 12 ottobre 2019, il Culturale Artistico Click Art inaugura la nuova mostra collettiva di pittura, fotografia, scultura “Visioni contemporanee”. La sede del Centro Culturale Artistico Click Art, è a Cormano (MI), in via Dall’Occo 1, tra corti, cortili e palazzi del 1600. L’inaugurazione è alle 18,00. Siamo arrivati alla 3° edizione di questa mostra, e ancora ci chiediamo dove l’arte stia andando. Una domanda ricorrente, soprattutto tra gli artisti e chi si occupa di arte, come curatori, galleristi, opinionisti e collezionisti. Una risposta vera e propria, credo che non ci sarà mai, ma ci saranno sempre artisti che con il loro personalissimo linguaggio, con la loro incessante ricerca, cercheranno di dare una risposta a tale domanda. Utilizzando a volte materiali classici come l’olio, l’acrilico, e l’acquerello, altre ancora, utilizzando i più svariati materiali, come acidi, resine, o ancora al recupero di plastiche, legni, materiali riciclabili. Ancora una volta, abbiamo selezionato opere e artisti che ci sembrano “diversi”, meno “contaminati” di altri, ma con un punto in comune, la voglia di rispondere a quella domanda, con colori, pennelli, spatole, camere oscure, torchi, digital cam etc. la rappresentazione di immagini riconoscibili del mondo intorno a noi, a volte fedeli e accurate, a volte altamente distorte, o immaginarie, portano il fruitore delle opere a porsi la fatidica domanda: dove stiamo andando? In questa 3°edizione della collettiva “Visioni contemporanee” possiamo fruire di queste ricerche, di questi pensieri profondi, frutto di duro lavoro e ricerca interiore, per poter dare una nostra personalissima risposta ala domanda, oppure per riflettere e cercare di capire il lavoro di questi artisti, con un giudizio critico costruttivo, che ci porti ad assaporare l’arte e il futuro che questi artisti immaginano lavorando sulle proprie tele. La 3° edizione della mostra, vuole indagare e a verificare, se l’arte ha aggiunto nuovi linguaggi al suo infinito e mutevole vocabolario.

Gli artisti sono: Luigi Franco, Michele Sliepcevich, Liliana Fumagalli, Beatrice Di Francescantonio, Camelia Rostom, Gianmaria Lafranconi, Alessandro Lafranconi, Marco Ghezzi, Luigi Profeta, Claudio Dal Pozzo, Susanna Maccari, Fiorella Immorlica, Roman K. Ayvazyan, Andreas Hoffman