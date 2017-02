Visioni d'arte _Arte e politica

L'Associazione Culturale Silvia Dell'Orso, in collaborazione con il Mudec presenta la sesta edizione della rassegna cinematografica, di Visioni d'Arte. Dal 5 al 26 marzo in quattro domenica consecutive, sempre alla 16.30 in scena film e documentari di divulgazione dei beni culturali: le arti visive e i loro protagonisti si confrontano con l'impegno sociale, la politica e la guerra. Ingresso libero sino a esaurimento posti. Scarica il programma http://www.a-sdo.org/wp-content/uploads/2017/02/Programma-VDA-17-def.pdf