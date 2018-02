Visita agli ex Bunker Breda: domenica 11 febbraio

Domenica 11 febbraio tornano le visite agli ex Bunker Breda, all'interno del Parco Nord.

Tra gli alberi e i sotterranei del Parco Nord, il pubblico potrà prendere parte a un percorso immersivo che attraverso immagini, testimonianze dirette e narrazioni evoca il terribile periodo della Seconda Guerra Mondiale e la storia del Parco.

Ritrovo presso la Cascina Centro Parco (Via Clerici 150, Sesto San Giovanni) alle 10:45. Per le iscrizioni, da considerare effettuate solo una volta ricevuta la conferma degli organizzatori, contattare: bunker@eumm-nord.it, 324. 9598176. La prenotazione dà diritto al posto fino a 5 minuti prima della partenza della visita. In caso di assenza dell'interessato, il posto verrà ceduto alla prima persona in lista di attesa.