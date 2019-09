Ecco le visite guidate nella centrale idroelettrica di Trezzo

La Centrale Alessandro Taccani, capolavoro di ingegneria e architettura, in funzione dal 1906 riapre al pubblico con una grande novità targata ENEL GREEN POWER.

Ricoperta di ceppo dell'Adda, proprio per richiamare e rispettare l'antico Castello e il promontorio alle sue spalle rimane ancora oggi una fra le Centrali più suggestive, assolutamente da visitare.



I turisti potranno visitarla esclusivamente nelle giornate del 8 settembre e 6 ottobre 2019.

(ACCESSO GARANTITO A SCUOLE E INSTITUTI PREVIA PRENOTAZIONE TUTTO L'ANNO NEI GIORNI STABILITI)



SCOPRI LA MAGIA DELL'ACQUA E DELL'ENERGIA

Le visite partiranno ogni ora, senza la necessità di prenotazione dalle 9:30 alle 17:30 e prevederanno l'ingresso nella sala dei generatori e nella sala liberty dell'impianto.

Il percorso di circa 1 ora sarà gestito dalle guide Pro Loco che illustreranno ai cari visitatori il funzionamento della Centrale, la sua storia e anche delle curiosità sulla produzione di energia.

L'esperienza sarà resa ancora più suggestiva e interattiva con l'attivazione del nuovo museo ad alta tecnologia e il personaggio virtuale "Hydro" che vi faranno diventare i protagonisti di questa nuova esperienza quasi unica nel suo genere.



Saranno accolti gruppi di 25 persone ogni ora!

E' attesa alta affluenza, e potrebbero svilupparsi lunghe attese.

(accoglieremo persone fino a esaurimento dei posti disponili, sono comunque previste lunghe attese, e non possiamo garantire l'accesso a chi si presenta troppo tardi, consigliamo quindi di venire a prendere posto già al mattino).

Essendo un luogo di lavoro, e la centrale attiva, non è consentito l'accesso agli animali.

Parcheggio in Via Falcone e Borsellino o Via Mazzini zona Conad a 10 minuti a piedi dalla Centrale (via Barnabò 12).



L'ingresso è gratuito, Enel offrirà gli accessi alla Centrale, OFFERTA LIBERA GRADITA alla Pro Loco, per il servizio di accompagnamento svolto all'interno.



Vi aspettiamo numerosi!

Durante le suddette date saranno garantiti anche navigazione sul fiume, visite al Castello Visconteo e alla mostra di Leonardo