Una visita speciale nel Duomo alla scoperta di una mostra su Leonardo

Sabato 25 gennaio tutti gli appassionati di arte e di architettura potranno scoprire le meraviglie del Duomo di Milano attraverso un percorso nella Cattedrale e nel suo Museo, dove attualmente è presente una mostra dedicata a Leonardo.

La mostra dedicata a Leonardo

In occasione del Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, infatti, la Veneranda Fabbrica celebra il genio fiorentino con la mostra “Il Duomo al tempo di Leonardo”. Il grande artista giunse a Milano in un momento di grande rinnovamento per la Cattedrale. Venne indetto il concorso per la costruzione della cupola, una sfida ingegneristica per gli architetti presenti in città. La visita vi permetterà di scoprire il progetto del Maestro per il Duomo e gli esiti di questo confronto. Tra il XV e il XVI secolo il Cantiere della Cattedrale era in pieno fermento e non solo Leonardo si è misurato con un’opera così colossale: numerosi furono infatti i progetti per gli altari e le vetrate; nel 1484, con la nomina di Franchino Gaffurio a Maestro venne rifondata la Cappella musicale. Tra le sale della mostra potrete ammirare disegni leonardeschi, antichi codici musicali miniati, sculture, vetrate e ricostruzioni del cantiere che vi permetteranno di immergervi nella Milano del Rinascimento.

La durata complessiva della visita è di 90 minuti.