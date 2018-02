Visita guidata gratuita alla Casa Boschi Di Stefano: mercoledì 21 marzo

Mercoledì 21 marzo tornerà ad essere offerto il percorso gratuito di circa due ore per scoprire la Casa Museo Boschi Di Stefano. La visita partirà da via Sansovino, 9, sede del Municipio 3, e raggiungerà poi la Casa in via Jan, 15, a piedi.

L'appartamento, un tempo dimora dei coniugi e collezionisti Antonio Boschi e Marieda Di Stefano, presenta un'ampia raccolta di opere d'arte italiane del '900 di autori quali Sironi, Boccioni, De Chirico, Morandi, De Pisis e Fontana. Prenotazione consigliata: amicicasaboschidistefanomtre@gmail.com.