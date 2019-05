Visita guidata alla mostra del Pac in compagnia di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini sarà l'ospite speciale che guiderà la visita di sabato 25 maggio alla mostra del Pac, 'O Amor Se Faz Revolucionário', dedicata all'artista Anna Maria Maiolino. Per accedere al percorso guidato sarà sufficiente acquistare un biglietto speciale al costo di 4 euro.

'Erranza poetica', questo il nome della visita vedrà il curatore Diego Sileo accompagnare i visitatori e l'attrice Ambra Angiolini leggere e interpretare poesie. L'appuntamento è alle 18.

La mostra

'O Amor Se Faz Revolucionário' è in mostra al Pac fino al 9 giugno. Aperta in occasione di Milano Art Week, costituisce la prima retrospettiva in un’istituzione pubblica italiana dell’artista italo-brasiliana Anna Maria Maiolino.

Con una selezione di oltre 400 opere che spaziano dai disegni di una giovanissima Maiolino - studentessa d’arte a Caracas - fino alle ultime sue creazioni, il percorso espositivo si configura come la più ampia retrospettiva dell’artista mai realizzata fino ad ora, e include opere provenienti dai più importanti musei brasiliani come il Museo d’Arte Moderna di Rio de Janeiro, il Museo d’Arte di San Paolo e la Pinacoteca di Stato di San Paolo.