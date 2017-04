Visita guidata speciale per famiglie - Sabato 22 aprile 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In occasione dei festeggiamenti per l'anniversario della LIBERAZIONE Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord propone una VISITA SPECIALE per FAMIGLIE, con LABORATORIO per bambini e incontro con un TESTIMONE DIRETTO della SECONDA GUERRA MONDIALE. SABATO 22 APRILE 2017 h. 15:30 I visitatori parteciperanno a un incontro con un testimone diretto della Seconda Guerra Mondiale il Sig. Giuseppe Pirovano, i bambini saranno poi coinvolti in un'attività che li porterà ad immedesimarsi nei racconti appena ascoltati, seguirà una visita nei rifugi antiaerei attraverso un percorso immersivo fatto di immagini, suoni e narrazioni. Età consigliata per la partecipazione: dai 7 anni in su. La visita si effettuerà con un minimo di 15 partecipanti. Ingressi: 5 € a bambino + 5 € per ogni adulto che accompagna + 1 € Tessera associativa annuale Ecomuseo obbligatoria (solo per i visitatori maggiorenni) Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento dei posti disponibili). In caso di disdetta si prega di comunicarlo via telefono. Iscrizioni: • Tramite mail all'indirizzo ecomuseo@eumm-nord.it; • Tramite telefono al numero 324 9598176 IMPORTANTE: LA PRENOTAZIONE E' DA CONSIDERARSI VALIDA SOLO IN CASO DI CONFERMA DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI. La prenotazione dà diritto al posto fino a 5 minuti prima della partenza della visita. In caso di non presentazione da parte dell'interessato, il posto verrà attribuito alla prima persona in lista di attesa. Luogo ritrovo: presso la Cascina Centro Parco - via Clerici 150 Sesto San Giovanni I Bunker si trovano nel Boschetto GEV, dietro la Cascina Centro Parco: la guida accompagnerà il gruppo in loco. Abbigliamento: la temperatura all'interno del bunker piuttosto bassa e umida, consigliamo pertanto un abbigliamento adeguato. Per ogni ulteriore dettaglio: ecomuseo@eumm-nord.it Ulteriori dettagli sulle pagine: www.facebook.com/bunkerparconord/